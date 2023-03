Miljoenen rottende doden vissen hebben een groot deel van een rivier in het afgelegen zuidoosten van Australië geblokkeerd. Dat meldt de regering van de deelstaat New South Wales. De vissterfte is het gevolg van een hittegolf die de regio treft.

Het gaat over de rivier Darling in de buurt van het dorp Menindee, helemaal in het westen van de staat. In bovenstaande video is te zien hoe boten tussen de dode vissen varen en hoe het wateroppervlak amper nog zichtbaar is.

‘Het is verschrikkelijk. Tot zover het oog reikt, kunnen we dode vissen zien’, verklaart Graeme McCrabb, die in het dorp woont. ‘Beeld je in dat er een vis in je keuken ligt te rotten en dat alle deuren toe zijn en er geen airco is. Wij hebben nu zo’n miljoenen vissen liggen.’

De hittegolf zet het ecosysteem zwaar onder druk na de recente zware overstromingen. Door de overstromingen waren de haring- en karperpopulaties in de rivier aanzienlijk toegenomen, maar door de hitte is het waterpeil van de rivier sterk gezakt. De vissen stierven door het lage zuurstofgehalte in het water nu het overstromingswater zich terugtrekt. Dat verschijnsel verergert door de hitte.

Het is al de derde keer sinds 2018 dat vissen massaal sterven in dit gebied. Een laag waterpeil en giftige algen waren eerder de oorzaak van vissterfte.

Lees ook