Wyoming eerste Amerikaanse staat die abortuspil verbiedt

In de Verenigde Staten is Wyoming vrijdag de eerste staat geworden die abortuspillen verbiedt.

De beslissing van Wyoming past binnen een groeiende druk vanuit de conservatieve staten en anti-abortusgroepen om abortus met medicatie te verbieden, de methode die in de VS het vaakst gebruikt wordt om zwangerschappen af te breken.

De wet die vanaf juli van kracht wordt in de erg conservatieve staat maakt het onwettelijk om ‘abortusmedicatie voor te schrijven, te verdelen, te verkopen of te gebruiken’. Artsen of andere mensen die wet schenden kunnen veroordeeld worden tot zes maanden cel en een boete tot 9.000 dollar. In de wet staat wel expliciet dat zwangere patiënten vrijgesteld zijn van boetes en celstraffen.

Wyoming wordt zo de eerste staat waar de abortuspil verboden wordt, naast 13 staten waar abortus vandaag al volledig verboden is. In de staat is maar één abortuskliniek, die enkel medicinale abortus aanbiedt, niet de procedure via een operatie.

De Republikeinse gouverneur Mark Gordon zei vrijdag, de dag dat hij de wettekst voor het verbod op de abortuspillen ondertekende, dat ook strengere maatregelen die abortussen verbieden van kracht kunnen worden zonder zijn handtekening. Het gaat dan om een wet die abortus onder bijna alle omstandigheden verbiedt en het uitvoeren van een abortus een misdrijf maakt.

In Texas wordt binnenkort bovendien een prejudiciële beslissing verwacht van een federale rechter die ertoe zou kunnen leiden dat de voedsel- en geneesmiddelenwaakhond FDA de goedkeuring voor geneesmiddel mifepristone moet intrekken, de eerste pil die genomen moet worden voor een abortusprocedure. De beslissing kan een impact hebben op heel het land, ook op staten waar abortus legaal is.

In juni van vorig jaar maakte Amerika’s hoogste rechtbank een einde aan een uitspraak van het hof uit 1973 ‘Roe v. Wade’, die vrouwen in de Verenigde Staten het grondwettelijke recht op abortus gaf. Individuele staten kunnen sindsdien weer hun eigen abortuswetgeving bepalen.

Lees ook