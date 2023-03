In Frankrijk zullen er dit weekend ‘lokale bijeenkomsten’ zijn om het protest tegen de omstreden pensioenhervorming voor te zetten. Volgende week komt er een grote actiedag. Ook gisteren bleef het lange tijd onrustig in grote steden als Lyon en Parijs.

Tegen de omstreden pensioenhervorming van president Emmanuel Macron is al wekenlang protest, maar de beslissing van de regering donderdag om de plannen door te drukken via een grondwetsartikel en zo het parlement buitenspel te zetten, gooide olie op het vuur. Macron was immers niet zeker dat het parlement zijn hervorming zou goedkeuren.

Meest omstreden deel uit de pensioenhervorming is dat de pensioenleeftijd wordt opgetrokken van 62 naar 64 jaar.

De vakbonden bij de Franse spoorwegen SNCF roepen op om de komende dagen de staking ‘te handhaven’ maar komende donderdag ‘massaal actie te voeren’.

In Normandië dreigt de grootste olieraffinaderij van het land stil te vallen, waardoor de tankstations zonder brandstof kunnen vallen. De vuilnisophalers staken zodat er al ruim 10.000 ton afval in de straten van Parijs ligt. Leerkrachten dreigen dat ze niet zullen opdagen voor de belangrijke baccalauréats die volgende week beginnen.

Vrijdagavond kwamen opnieuw enkele duizenden mensen samen op de Place de la Concorde. Daar vonden ook donderdag al ongeregeldheden plaats en pakte de politie meer dan 300 mensen op. Volgens journalisten van AFP hing er ook vrijdagavond een gespannen sfeer. De politie ontruimde het plein en er zijn 61 mensen opgepakt.

Ook in Straatsburg, Rijsel, Bordeaux en Lyon waren er protesten. In Lyon drongen demonstranten een gemeentehuis van een arrondissement binnen en stichtten ze er brand. De politie kon het vuur snel doven en pakte 36 mensen op.

Lees ook