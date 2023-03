In juni 2022 kreeg één op de tien leerlingen in het beroepsonderwijs een C-attest. Meer dan drie keer zo veel als in het aso. Dat blijkt uit een onderzoek van Het Nieuwsblad. Waarom hebben leerlingen in het bso zoveel meer moeite om hun jaar met succes te beëindigen?

Liefst 164.155 leerlingen – of een dikke 55?procent van alle scholieren – zaten vorig schooljaar in de tweede of derde graad van het technisch of beroepsonderwijs. Een meerderheid dus. Dat maakt de vaststelling ...