Wolken, opklaringen en zacht weer

Wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Later zijn er vanaf het zuiden ook enkele buien en zelfs onweer mogelijk. Het is zeer zacht met temperaturen tot 17 graden in de Kempen.

‘s Avonds en in het begin van de nacht kunnen er eerst nog felle buien vallen, daarna wordt het droger met opklaringen in het westen van het land en wel nog veel lage bewolking in het oosten. De minima liggen tussen 5 en 10 graden.

Zondag eerst bewolkt en grijs, met vooral kans op buien. Later op de dag verschijnen er opklaringen. Het kwik gaat tot 9 graden aan zee en tot 13 graden in het centrum.

Ook maandag nog veel bewolking. Het blijft wel grotendeels droog bij maxima van 9 tot 12 graden.

Dinsdag is het op de meeste plaatsen droog en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt weer wat zachter met maximumtemperaturen van 11 graden in de Oostkantons tot 15 graden in Kempen.