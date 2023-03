Wat eten we volgende week? Zuringrolletjes, daslookpesto en bloemensalade

Mijn laatste wildplukactie moet geleden zijn van de zomer van 2019, toen het teveel aan buitenlucht naar mijn hoofd steeg en ik in een overmoedige kookuitbarsting dacht waterijsjes te maken met de citroenverbena die rebels boven het gras uitstak. Mogelijk steken ze nog steeds ergens onderaan in de diepvries. Maar nu de natuur zichtbaar wakker wordt, lonkt de berm naast de weg weer met zijn eetbare onkruid en zijn dappere voorjaarsbloeiers. Enkele wildplukliefhebbers, die wel bevlogen zijn in het koken met de prille planten van maart, inspireerden me om de bloesem in mijn eigen keuken te toveren.