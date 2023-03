Meer mensen met handicap kunnen noodbudget krijgen

Jaarlijks doen zowat 500 mensen een beroep op de procedure om een noodbudget aan te vragen bij het Vlaams agentschap voor personen met een handicap (VAPH). Bijvoorbeeld omdat hun mantelzorg wegvalt, na een overlijden of echtscheiding. De helft van de aanvragers krijgt het (extra) budget ook toegekend.

Minister van Welzijn Hilde ­Crevits (CD&V) besliste zopas om de beoordelingscriteria aan te passen, zodat meer mensen zo’n noodbudget kunnen krijgen. Ook als de noodsituatie bij henzelf ligt, bijvoorbeeld wanneer hun handicap of ziekte plotseling opduikt, of wanneer die snel vordert.

Dat is onder meer goed nieuws voor Joke Mariman (42), die over deze problematiek getuigde in het tv-programma Terzake. Ze heeft een degeneratieve spierziekte en is rolstoelafhankelijk. Ze heeft nu al bij heel veel zaken hulp nodig. Ze vroeg extra budget aan omdat haar afhankelijkheid alleen maar toeneemt. Het VAPH erkende de nood, maar bracht haar onder in categorie 2, wat betekent dat ze er nog jaren op mag wachten. ‘Het zou anders zijn als mijn ouders plotseling zouden omkomen’, zegt Joke.

Na die uitzending beloofde Crevits de procedure te evalueren. Het resultaat is er nu: niet alleen een plotselinge verandering in de omgeving, maar ook een verergering van de handicap of ziekte zelf geldt als criterium om aanspraak te maken op (extra) noodbudget. (vbr)