De Kroatische schrijfster Dubravka Ugrešić (73) is overleden in Amsterdam, waar ze sinds de jaren 90 woonde. Ministerie van pijn (2005), Baba Jaga legde een ei (2010), De vos (2017) en Het tijdperk van de huid (2019) verschenen bij Nijgh & Van Ditmar. Ugrešić groeide op in ex-Joegoslavië en fileerde graag de clichés van de actualiteit. Ze schreef ook voor NRC en De Groene Amsterdammer. Haar essaybundel Europa in sepia (2015) schetst volgens deze krant de ontwikkelingen in West- en Oost-Europa met ‘vederlicht pessimisme, zodat je erom moet glimlachen’. (gvds)