Opnieuw vrouw met dementie vermist

In Houthalen zijn buren en politie een zoekactie gestart naar Simone Mariën (80). De vrouw, die met dementie kampt, verliet donderdag rond 11 uur haar woning in de Perelaarstraat in Houthalen-Oost. Die avond zou ze nog ­gesignaleerd zijn in Zonhoven, maar sindsdien ontbreekt elk spoor. ­Simone verplaatst zich met een grijze damesfiets met achteraan twee donkergrijze fietstassen. Ze is 1,65 meter groot, heeft kort grijs haar en is struis gebouwd. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg zij een bordeauxrode jas, een blauwe muts, een bruine jeansbroek en blauwe schoenen. Eind februari raakte ook de Maasmechelse Emilia Chini (75) vermist. Zij werd na een week dood teruggevonden. (mw, cn, pp)