Meeste gevluchte Oekraïners willen in België blijven

Een groot deel van de gevluchte ­Oekraïners die in ons land ­tijdelijke bescherming hebben aangevraagd, blijft hier ook. Dat blijkt uit cijfers van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V). Ze hebben de zogenaamde A-kaart, een legitimatiebewijs dat op 4 maart is vervallen, hernieuwd. Een derde van de groep, zowat 22.000 Oekraïners, heeft dat nog niet ­gedaan. Zo’n 66.648 Oekraïners kregen sinds maart 2022 het statuut van tijdelijke bescherming in ons land. Die was een jaar geldig. De Europese Unie heeft de vergunning recent verlengd, omdat de oorlog helaas nog niet is afgelopen’, zegt De Moor. ‘Ze zullen nu een tweede jaar die tijdelijke bescherming hebben.’ (belga)