Het proces rond de dood van Sanda Dia in 2018 tijdens een studentendoop nadert zijn einde voor het hof van beroep. En toch blijven er nog cruciale vragen onbeantwoord.

‘Je kunt niet toegeven dat je hebt ­gefaald, en daar dan via je advocaat de vrijspraak voor vragen.’ Vrijdagochtend benoemde Jorgen Van Laer, advocaat van Reuzegommer Q.W. of ‘Paterberg’, wat velen in ...