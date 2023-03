Tractebel wil mee Nederlandse kerncentrales helpen bouwen

Het Belgische ingenieursbureau Tractebel wil een rol spelen in de bouw van nieuwe kerncentrales in Nederland. Het gaat daarvoor in zee met het Nederlandse NRG/Pallas.

De Nederlandse regering kondigde in 2022 aan dat het in Borssele twee nieuwe kerncentrales wil bouwen. Die zouden in 2035 operationeel moeten zijn.

Nederland heeft momenteel één kerncentrale. Die staat ook al in Borssele, een plaatsje aan de Westerschelde. Die dekt 3 procent van het stroomverbruik van onze noorderburen.

Met het oog op de bouw van nieuwe kernreactoren willen Tractebel en NRG/Pallas samenwerken in de levering van engineeringdiensten voor de realisatie van de kerncentrales. Vrijdag is daarover een intentieverklaring ondertekend, meldt Tractebel. Die ondertekening vond plaats op de ambassade van België in Den Haag.

De gedeelde expertise loopt van de eerste haalbaarheidsstudie tot het contractmanagement en de ­inbedrijfsname van de nieuwe ­centrales.

Tractebel heeft naar eigen zeggen meer dan 60 jaar ervaring in de bouw van kerncentrales. Het ­Belgische engineeringbedrijf is een onderdeel van het Franse energieconcern Engie. Het Nederlandse NRG/Pallas was de afgelopen ­decennia betrokken bij alle ­nucleaire vergunningstrajecten in ­Nederland.