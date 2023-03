Wijnbottelarij van Delhaize dicht door vakbondsacties

Door vakbondsacties was vrijdag de wijnbottelarij van Delhaize onbereikbaar. Elders waren er 82 van de eigen 128 winkels dicht.

De acties bij Delhaize gaan tot ­nader order gewoon door, zonder dat er uitzicht is op een uitweg of compromis. De vakbonden verzetten zich tegen het plan van de Delhaize-directie om alle 128 ­eigen winkels te verkopen aan zelfstandige uitbaters en het mes te zetten in de tewerkstelling op de hoofdzetel. Delhaize maakte dat voornemen al op 7 maart ­bekend, wat tot een spontaan conflict leidde dat al voor de tweede week bezig is.

Volgens Delhaize waren vrijdag in Vlaanderen 70 procent van de winkels open, maar dat raakt de vakbonden niet. ‘We weten wat we afgesproken hebben en wat het ordewoord is. Dat wordt netjes nageleefd. Ik doe niet mee aan de poging om er een match Vlaanderen tegen Franstalig België van te maken’, reageert Jan De Weghe, secretaris van de socialistische vakbond BBTK-Setca.

Volgens De Weghe zijn er in veel winkels lege rekken. ‘Waarom zouden we ons druk maken om winkels die halfleeg zijn. We weten wat we doen.’ In Brussel (22) en Wallonië (41) waren alle winkels dicht. In Vlaanderen ­waren er 19 van de 65 dicht. In de provincie West-Vlaanderen ­waren alle eigen Delhaizes open. Verwacht wordt dat op zaterdag meer winkels hun deuren zullen sluiten.

De meerderheid van de werknemers is boos over de plannen van Ahold Delhaize, maar er zijn ook winkels waar werknemers het gevoel hebben dat de verzelfstandiging van de winkel een verbetering kan zijn. Delhaize ­belooft dat alle werknemers in de winkels hun job zullen kunnen behouden mét alle voordelen: hun werkschema, aanvullende verzekeringen en premies. Dus ook de lokale winkeldirecteur en de adjunct-directeur, oudere werknemers en pakweg mensen van de vakbondswerking. De Weghe gelooft dat niet.

Iets duurder

Een zelfstandige winkel van Delhaize scoort volgens de kruidenier hoger in klantentevredenheid en kent ook meer omzetgroei. Anderzijds zijn de zelfstandige Delhaizes ook iets duurder dan de eigen winkels van Delhaize. Het prijsverschil hangt ook af van het winkelconcept. Een Shop&Go is het duurst, ­gevolgd door Proxy en AD.

Komende dinsdag vindt er ­opnieuw een informatievergadering plaats tussen management en vakbonden. De grote vraag is wat die infosessies kunnen opleveren en vooral welke uitweg er is. Delhaize lijkt niet van plan af te zien van de verzelfstandiging en de vakbonden hebben niet direct een plan B. Ze eisen de intrekking van de huidige plannen.

Officieel is er nog altijd sprake van een gemeenschappelijk vakbondsfront, maar tussen de drie vakbondsfamilies zijn er nuances. Dat is trouwens ook zo tussen de bedienden- en arbeiders­centrales.