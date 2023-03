Breuk in ruggenwervel trekt een streep door het voorjaar van Victor Campenaerts

Bij een val liep Victor Campenaerts een breuk op. Zijn voorjaar is eraan voor de moeite.

Victor Campenaerts (31) heeft vrijdag een breukje in de lendenwervelkolom opgelopen bij een val in de Bredene-Koksijde Classic. Hij moet daardoor een streep door het voorjaar trekken. Dat meldt zijn team Lotto Dstny.

‘Ik ben uiteraard enorm teleurgesteld om het klassieke voorjaar met Lotto Dstny te missen’, reageert Campenaerts in een persbericht. ‘Iedereen zag dat we op een goede manier waren begonnen aan het seizoen en ik had er enorm veel zin in om die goede flow verder te zetten in de komende klassiekers. Helaas zal ik die nu van thuis moeten volgen. Ik ben ervan overtuigd dat mijn ploegmaats nog mooie dingen zullen tonen de komende weken, en vanuit de zetel word ik hun grootste supporter.’

Op ruim 50 kilometer van de meet kwamen vrijdag verschillende renners ten val. Voormalig werelduurrecordhouder Campenaerts, het grootste slachtoffer, kermde van de pijn. Hij werd meteen overgebracht naar het ziekenhuis.