De nieuwsfeiten van de dag

1Belgische loonkosten stijgt sneller dan gemiddeld in eurozone

De loonkosten in België zijn in de laatste drie maanden van 2022 sneller gestegen dan gemiddeld in de eurozone. Dat blijkt uit cijfers van het Europees bureau voor statistiek Eurostat.

De totale nominale loonkosten per gewerkt uur stegen in het vierde kwartaal van 2022 in de eurozone met 5,7 procent in vergelijking met een jaar eerder. In ons land bedroeg die stijging 7,1 procent, wellicht gedragen door de automatische indexering van de lonen.

2Bondscoach Tedesco laat Witsel en Mertens buiten eerste selectie

belga

Domenico Tedesco, de nieuwe bondscoach van de Belgische voetbalploeg, heeft zijn eerste selectie van de Rode Duivels bekendgemaakt. De Italiaanse Duitser opteerde voor een kleine kern van 24 spelers (vier doelmannen en twintig veldspelers) voor de interlands tegen Zweden (24 maart) en Duitsland (28 maart). Axel Witsel, Dries Mertens, Hans Vanaken en Leander Dendoncker ontbreken, Roméo Lavia van Southampton is de enige debutant.

Tedesco geeft in vergelijking met de mislukte Wereldbeker in Qatar wel opnieuw een plaats aan Sebastiaan Bornauw, Thomas Kaminski, Dodi Lukebakio, Orel Mangala, Dennis Praet, Alexis Saelemaekers en Matz Sels. Jérémy Doku is er ondanks een (lichte) blessure ook bij. Verwachte namen als Bryan Heynen en Mike Trésor van KRC Genk haalden de kern niet.

Na het WK gaven Eden Hazard, Toby Alderweireld en Simon Mignolet aan niet langer uit te willen uitkomen voor de Rode Duivels. Youri Tielemans, Thorgan Hazard en Michy Batshuayi zijn out met blessures.

3Rusland gaat onderzeeërs uitrusten met hypersonische wapens

De Russische marine is van plan haar onderzeeërs uit te rusten met moderne hypersonische wapens. Dat heeft Nikokaj Jevmenov, het hoofd van de marine, meegedeeld in een interview met Krasnaja Zvezda, het blad van het Russische leger.

‘Laat niemand eraan twijfelen dat we dit zullen doen’, zegt Jevmenov stellig. Maar wanneer de Russische onderzeeërs met de hypersonische wapens uitgerust zullen zijn, kan nog niet worden meegedeeld.

De Russische marine heeft momenteel tien verschillende types onderzeeërs in dienst. De moderne geleide raketten van het Kalibr-type zijn getest op onderzeeërs van de tweede generatie ‘en vandaag kunnen alle in dienst zijnde onderzeeërs ermee worden uitgerust’, zegt Jevmenov. Een upgrade met hypersonische raketten wordt de volgende stap, klinkt het nog.

Rusland heeft tot nu toe drie soorten hypersonische raketten onthuld: de Avangard, de Zirkon en de Kinzhal. Vanwege hun hoge snelheid zijn die raketten nagenoeg niet tegen te houden door de huidige luchtverdedigingssystemen.

4Oeso optimistischer over wereldwijde economische groei

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) heeft haar vooruitzichten voor de wereldwijde economische groei opgeschroefd. Ze verwacht nu een groei van 2,6 procent dit jaar en 2,9 procent in 2024.

Bij een eerdere prognose ging de Oeso nog uit van respectievelijk 2,2 en 2,7 procent. De vooruitzichten zijn verbeterd, zo zegt ze in een rapport, dankzij een vertraging van de inflatie, dankzij dalende energieprijzen, en de heropening van China, nadat het land lange tijd erg strikte coronamaatregelen had gehanteerd.

Tegelijkertijd wijst de internationale organisatie erop dat de prognose fragiel is en dat er heel wat neerwaartse risico’s zijn. Het gaat dan om zaken als de oorlog in Oekraïne, handelsspanningen en de huidige onrust op de financiële markten na het omvervallen van de Amerikaanse bank Silicon Valley Bank (SVB).

5Coronavirus op gelijkaardig niveau als seizoensgriep, zegt WHO

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hoopt dit jaar het maximale alarmniveau voor covid-19 te verlagen en vermoedt dat de epidemie stilaan een soortgelijke bedreiging als de seizoensgriep wordt. Dat heeft de organisatie gezegd tijdens een persconferentie.

‘Ik denk dat we op het punt gekomen zijn waar we covid-19 op een gelijkaardige manier als de seizoensgriep kunnen bekijken: een bedreiging voor de gezondheid, een virus dat dodelijk blijft, maar dat onze samenleving en ziekenhuissystemen niet ontwricht’, verklaarde Michael Ryan, directeur van het Noodprogramma van de WHO.

6Onderzoek na Grieks treinongeval wijst op ‘ernstige’ veiligheidsgebreken

reuters

De Griekse spoorregulator RAS heeft na onderzoek ‘ernstige’ gebreken vastgesteld in de veiligheid van het spoornetbeheer en wijst op een ‘ontoereikende’ opleiding van medewerkers van spoorwegmaatschappij OSE. Dat meldt de spoorwegautoriteit vrijdag.

Meer dan twee weken na de frontale botsing tussen twee treinen in Griekenland, waarbij 57 doden vielen, onderstreept RAS dat volgens de eerste conclusies van zijn onderzoek ‘de opleiding van het personeel door OSE onvolledig en dus ontoereikend was’. Zo is er volgens RAS geen bewijs voorhanden dat stationschefs die kort voor het ongeluk waren aangenomen, de noodzakelijke basistrainingen hadden afgerond.

Het ongeval van 28 februari wordt voornamelijk toegeschreven aan een fout van de stationschef in Larissa, de stad die vlak bij de plaats van de botsing ligt. Hij zou niet hebben ingegrepen terwijl een goederentrein en een passagierstrein kilometerslang op hetzelfde spoor reden, waarna het tot een frontale botsing kwam. De stationschef werd in beschuldiging gesteld en aangehouden. Ook drie andere werknemers van OSE worden vervolgd.

7Union tegen Leverkusen in kwartfinale Europa League

isosport

Union speelt in de kwartfinales van de Europa League tegen het Duitse Leverkusen. AA Gent ontmoet het Engelse West Ham United in de kwartfinales van de Conference League, Anderlecht neemt het op tegen de Noorderburen van AZ Alkmaar.

Premier League-club West Ham was in de groepsfase van de Conference League eerder dit seizoen de tegenstander van Anderlecht. Paars-wit verloor telkens met het kleinste verschil (0-1 en 2-1). De Londense club strijdt in eigen land nog volop voor het behoud. Het staat als zeventiende maar net boven de degradatiestreep. In de achtste finales van de Conference League namen de Hammers makkelijk de maat van het Cypriotische AEK Larnaca.

AZ is in Nederland nog in de titelstrijd verwikkeld. De Alkmaarders, met de door blessures geplaagde Zinho Vanheusden in de kern, staan momenteel derde, op vijf punten van koploper Feyenoord. In de Conference League verraste AZ de voorbije week Lazio.

Indien beide Belgische ploegen zouden doorstoten naar de halve finales van de Conference League, treffen ze daar elkaar.

Gent en Anderlecht spelen in de kwartfinales eerst thuis. Voor Anderlecht was in eerste instantie een eerste duel op verplaatsing voorzien, maar doordat Union ook Europees speelt in het Lotto Park, en Union eerst uit speelt, moest Anderlecht schuiven.

De heenwedstrijd vindt op 13 april plaats, de terugmatch een week later op 20 april. De finale wordt op woensdag 7 juni gespeeld in Praag.

8Hoofdredactrice en directrice van Wit-Russische nieuwssite krijgen twaalf jaar cel

Een rechtbank in de Wit-Russische hoofdstad Minsk heeft vrijdag de hoofdredactrice en algemeen directrice van de onafhankelijke nieuwswebsite Tut.by tot een gevangenisstraf van twaalf jaar veroordeeld. De veroordeling valt midden in een golf van repressie in Wit-Rusland die door het bewind van Alexandr Loekasjenko georkestreerd is.

Volgens de ngo Viasna werden hoofdredactrice Marina Zolotova (45) en algemeen directrice Ljoedmila Tsjekina (54) veroordeeld na een proces achter gesloten deuren dat ruim twee maanden duurde.

Zolotova en Tsjekina werden onder meer beschuldigd van belastingontwijking en het aanzetten tot haat, ‘absurde’ beschuldigingen volgens de ngo Reporters zonder Grenzen.

De twee vrouwen zaten in een glazen box voor beklaagden toen het vonnis uitgesproken werd, zo bleek uit beelden van het staatsmedium Belta. Ze werden in mei 2021 gearresteerd en zitten sindsdien achter de tralies.