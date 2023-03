Het proces van een Armeens-Belgische bende die tenniswedstrijden vervalste is maar één voorbeeld van georganiseerde sportcriminaliteit in ons land. ‘Wij krijgen geregeld te horen: is dat zo belangrijk, sport? Tot men vaststelt hoe groot de dossiers zijn en hoeveel geld erin omgaat.’

‘Er is niet meer sportfraude dan vroeger, maar het probleem is zichtbaarder geworden.’ Guy Reinenbergh, nationaal coördinator van het ‘Sports Fraud Team’, volgde vrijdag in Oudenaarde de start van het ...