‘Verrast’ door de sancties tegen Rusland, strandde de miljardair Michail Fridman Londen. Hij stapte naar de rechtbank om zijn huispersoneel te behouden en schakelde Russische dissidenten in om de wereld ervan te overtuigen dat hij niet tot het Poetin-kamp behoort.

Hij is de ‘laatste oligarch in Londongrad’, schrijft de Times of London. De Russisch-Israëlische miljardair Michail Fridman heeft naar schatting een vermogen van 8,2 miljard pond (9,4 miljard euro). Maar ...