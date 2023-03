Eurocommissaris Breton giet voorstel van Commissie in Spotify-afspeellijst

Strategische autonomie met een leuke melodie: Eurocommissaris voor Interne Markt Thierry Breton zet zijn ‘EU Raw Materials Act’ in de markt met een Spotify-afspeellijst.

Koestert Eurocommissaris voor Interne Markt Thierry Breton geheime ambities als deejay? Met een dikke twee uur aan muziek in zijn nieuwe Spotify-afspeellijst ‘EUCritical Raw Materials’ toont hij zich alvast de meest muzikale van het Berlaymontgebouw.

Zorgvuldig uitgekozen en gerangschikte titels van nummers vormen in die lijst een mooie aaneensluitende tekst. Wie de lijst in volgorde leest, ziet de volgende zin: ‘Vandaag lanceren we, samen met mijn collega Valdis Dombrovskis (de Europese Commissaris voor Handel en vicevoorzitter, red.): de Europese Raw Materials Act.’ Wie niet op de shuffleknop duwt, leert via onder meer Nirvana, Jane’s Addiction en David Guetta dat de EU zelf allerlei belangrijke materialen zoals Kobalt, Magnesium, Lithium wil gaan ontginnen. Een belangrijk dossier richting ‘Europese strategische autonomie’ om zo minder afhankelijk te worden van buitenlandse toevoer voor belangrijke grondstoffen.

Om zijn plaatjes de wereld in te sturen, groef de Eurocommissaris in het archief van Spotify. Een beproefd recept, zo leert een blik op het Spotifyprofiel van Breton. De man draagt ook trots de afspeellijsten ‘EU Vaccine Task Force’ en ‘EU Chips Act’ op zijn naam.

Nochtans is het lang niet koek en ei tussen de Commissie en de Zweedse streaminggigant. Spotify sleept de voeten in de Digital Services Act. Tot grote ergernis van Breton, de kopman van het bewuste bigtechdossier. In een privégesprek met Spotify-ceo Daniel Ek beklemtoonde de Commissaris dat het belangrijk is om aan de mengelmoes aan Europese digitale regelgeving te voldoen. Voorlopig lanceerde Breton nog geen charmeoffensief richting Ek via een afspeellijst op maat om die boodschap kracht bij te zetten.

