N-VA staakt in de Senaat

Staking (1)

De N-VA heeft normaal gezien geen goed woord over voor wilde stakingen, maar vandaag doet ze het zowaar zelf. ‘Vandaag blijven de zetels van de N-VA-fractie in de Senaat leeg’, kondigt de partij aan. Ze wil op die manier het signaal geven dat de ‘beperkte wettelijke rol van de Senaat gerespecteerd moet worden’.

‘De Vivaldi-partijen agenderen elke week allerhande resoluties of informatieverslagen die niet tot de bevoegdheid van de Senaat behoren’, zegt N-VA-fractieleider Karl Vanlouwe. ‘Pure tijdverspilling en de laatste stuiptrekkingen van een wegkwijnende instelling.’

Dure website (1)

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers, vlak naast de Senaat, loopt het intussen ook niet van een leien dakje. Woensdag gaf de Kamer opdracht aan het Rekenhof om de bedrijfsvoering van het Parlement eens grondig tegen het licht te houden. Die vraag kwam er na de heisa rond de onwettige pensioenbonussen die voormalige Kamervoorzitters Siegfried Bracke (N-VA) en Herman De Croo (Open VLD) krijgen.

Het Laatste Nieuws wijst vandaag op een nieuw hoofdpijndossier dat is opgedoken, namelijk het mislukte vernieuwingsproject van de website van de Kamer. Die factuur werd ooit geschat op 159.000 euro, maar is na bijna zes jaar intussen opgelopen tot 700.000 euro.

Staking (2)

De N-VA verwijst onder meer naar de resolutie over ‘deep fake-afbeeldingen’ die vrijdag in de Senaat werd besproken. ‘Kan iemand mij uitleggen hoe de Senaat voor die materie bevoegd is?’, zegt Vanlouwe. De Senaat debatteerde vrijdag ook over de emancipatie van vrouwen. ‘En uiteraard ligt de N-VA wakker van die kwestie’, zegt Vanlouwe. ‘Het probleem is dat die materie niet in de Senaat, maar wel in de Kamer én de deelstaatparlementen moet worden besproken. Waar ze thuishoort.’

Dure website (2)

Neem gerust zelfs eens een kijkje op de huidige website van de Kamer. Die blinkt inderdaad niet uit in helderheid of modern design, en al zeker niet voor mobiele telefoons. De Kamer vroeg aan de vzw Smals, een ICT-dienstverlener in overheidshanden, om dat aan te pakken. Maar volgens Het Laatste Nieuws zei die eind januari aan de Kamer dat ze ‘het project niet kan uitvoeren onder de gestelde voorwaarden’ en dat er mag worden uitgekeken naar andere partners. De totale factuur is intussen wel al opgelopen tot 699.258 euro. En de website? Die is voorlopig nog altijd wat ze is.

