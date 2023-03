Union loot Leverkusen, Gent treft West Ham en Anderlecht neemt het op tegen AZ

Union speelt in de kwartfinales van de Europa League tegen Leverkusen. Na Union Berlin dus opnieuw een Duitse tegenstander.

Union neemt het in de kwartfinale van de Europa League op tegen Bayer Leverkusen. Opnieuw een Duitse ploeg dus voor de Brusselse club, na Union Berlin.

Union neemt het in de halve finales eventueel op tegen de winnaar van het duel tussen Feyenoord en AS Roma.

Leverkusen was eerder dit seizoen een tegenstander van Club Brugge in de groepsfase van de Champions League. Club won thuis met 1-0 en speelde in Duitsland 0-0 gelijk. Blauw-zwart stootte uiteindelijk als tweede in de groep door naar de 1/8ste finales van het kampioenenbal, Leverkusen belandde als derde in de Europa League. Daar nam het de maat van het Monaco van Philippe Clement en de voorbije week van het Hongaarse Ferencvaros.

Leverkusen nam tijdens de winter onze landgenoot Noah Mbamba over van Club Brugge, hij behoort echter niet tot de Europese selectie. In de Bundesliga staat Leverkusen momenteel pas negende.

Union plaatste zich voor de kwartfinales dankzij een 3-0-zege tegen Union Berlin in de terugwedstrijd van de 1/8ste finales. De heenmatch in de Duitse hoofdstad was vorige week op 3-3 geëindigd.

Union speelt eerst uit in de kwartfinales. De heenwedstrijd in de BayArena vindt op 13 april plaats, de terugmatch in het Lotto Park van Anderlecht een week later op 20 april.

De finale van de Europa League wordt op woensdag 31 mei gespeeld in de Puskas Arena in Boedapest.

In de Conference League, de minst prestigieuze van de Europese voetbalbekers, speelt AA Gent tegen West Ham, Anderlecht tegen AZ Alkmaar.

