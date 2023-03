De slaagpercentages van jongeren in het hoger onderwijs kunnen sterk verschillen naargelang de school waar ze hun middelbaar diploma haalden. Algemeen behaalt amper 30?procent van de studenten zijn bachelordiploma binnen de bedoelde studieduur.

Jongeren die in 2008 begonnen aan de universiteit of hogeschool, behaalden nog in 36?procent van de gevallen hun bachelordiploma binnen de vooropgestelde drie jaar. Dat aantal ‘modelstudenten’ is tien ...