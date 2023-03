Bpost vindt 6.000 gestolen pakjes terug via privédetective

Liefst 6.000 vermiste pakjes werden teruggevonden nadat Bpost in Dendermonde een privédetective had ingeschakeld. De politie kon de pakjes bij huiszoekingen aantreffen. Ze hebben een totale waarde van 200.000 euro.

De lokale politie van Dendermonde kon een veertigtal nieuwe computers teruggeven aan Kunstkaai, een secundaire school in Antwerpen. De pc’s werden daar gestolen op 20 augustus vorig jaar en teruggevonden tijdens een huiszoeking in november. Omdat medewerkers van de Bpost-afdeling in Dendermonde merkten dat er veel pakjes verdwenen, ook in het postkantoor zelf, schakelden ze een privédetective in. Die werkte samen met de lokale politie aan de zaak.

De huiszoeking kaderde in een groter dossier van diefstal waarbij liefst 6.000 goederen in beslag genomen werden, voor een totaalbedrag van ongeveer 200.000 euro. De dieven werden op heterdaad betrapt bij het stelen van pakjes. De huiszoekingen zouden voornamelijk in Brussel hebben plaatsgevonden. De verdachten horen waarschijnlijk bij een professioneel netwerk. Alle goederen samen konden zes vrachtwagens vullen.

Lees ook