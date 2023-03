Bewolkt met kans op buien

Het is vrijdag bewolkt met vooral in het westen en noordwesten enkele buien. De temperaturen zijn zacht: het kwik stijgt tot 12 à 14 graden in de Ardennen en 15 à 17 graden elders in het land. Dat zegt het KMI.

Komende nacht is het eerst nog regenachtig, maar later wordt het droger met opklaringen. De minima liggen tussen de 6 en 10 graden.

Zaterdag begint droog met enkele opklaringen, maar daarna volgen weer buien. Het blijft zacht met maximumtemperaturen tussen 12 en 15 graden.

Terwijl het in het westen van het land op de meeste plaatsen droog blijft, is het weer in het oosten zondag wisselvallig met buien. De maxima schommelen van 10 tot 13 graden.

Maandag zwaarbewolkt maar overwegend droog, bij temperaturen tot 8 à 11 graden. Ook dinsdag droog met wolkenvelden en maxima rond de 14 of 15 graden.

De zon zou woensdag weer even komen piepen. Donderdag trekt een regenzone over ons land.