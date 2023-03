Achtste ‘De zeven zussen’ verschijnt in mei

Op 11 mei verschijnt postuum het slotdeel van de populaire serie De zeven zussen van Lucinda Riley. De Ierse successchrijfster overleed in 2021 aan kanker. Haar zoon Harry Whittaker voltooide het onvoltooide achtste boek op basis van haar aantekeningen. In Atlas. Het verhaal van Pa Salt, komen de verhalen uit de overige zeven delen tot een ontknoping, tegen de schilderachtige decors van het Parijs van 1928 en de Egeïsche zee in 2008. Wereldwijd werden meer dan 30 miljoen boeken van de serie verkocht. (vdbv)