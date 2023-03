We zijn naar Bestemming X aan het kijken, mijn zoon en ik. Daarom praten we over onze wandeltochten van de voorbije jaren. Hij haalt ze door elkaar. De grote tent met de stapelbedden waar we het zo koud hebben gehad, was dat dan niet in de Alpen? De berghut waar de bedwantsen zaten, was dat niet in de Pyreneeën? En liepen we niet de hele dag in de regen in Slovenië? Ik rangschik voor hem de zomers. Dat doe je vaak voor je kinderen, een volgorde tonen, de ­jaren in het logboek houden, geschiedschrijving.