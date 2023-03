Nina Derwael zonder officiële wedstrijd in de benen naar EK

Olympisch kampioene Nina Derwael geeft forfait voor het toernooi dit weekend in Stuttgart en zal zonder voorbereidingswedstrijd deelnemen aan het EK gymnastiek, volgende maand in Turkije.

Nina Derwael (22) stond nochtans op de inschrijvingslijst voor het toernooi in Stuttgart, een kleinere internationale competitie onder het niveau van de Wereldbekers en Challengers. De olympische kampioene werd er door de organisatie zelfs uitgespeeld als blikvanger van de wedstrijd. Maar Derwael laat, net als Lisa Vaelen, de wedstrijd in Duitsland schieten. ‘Van blessures is geen sprake. In functie van de voorbereiding op het EK is gekozen om in Gent te blijven trainen’, zegt Delphine Gosseye, woordvoerster van Gymfed.

Wel van de partij in Stuttgart: Fien Enghels, Jutta Verkest, Maellyse Brassart, die allen al op het hoogste niveau met Derwael en co. turnden, aangevuld met Aberdeen O’Driscoll en Erika Pinxten.

Als Derwael volgende maand op het EK in actie komt, zal dat dus enkel na interne voorbereidingswedstrijden zijn. Dat was ook al het geval voor het wereldkampioenschap van vorig jaar in Liverpool. In de aanloop naar dat WK gaf ze toen forfait voor de World Cup in Parijs wegens fysieke en mentale problemen. Ze had toen net gebroken met haar vriend Siemen Voet.

In Liverpool behaalde ze brons aan de brug met ongelijke leggers, na de Chinese Wei Xiaoyuan en de Amerikaanse Shilese Jones. Ze was er dus de beste Europese. Derwael is sedertdien niet meer in competitie uitgekomen. Dit jaar zijn het EK (van 11 tot 16 april in Antalya) en het WK (van 30 september tot 8 oktober in Antwerpen) haar grote afspraken.

WK in Antwerpen

De selectie voor het EK wordt bekendgemaakt op 5 april, maar op de voorlopige inschrijvingslijst staan Derwael, Vaelen, Brassart, Enghels en Verkest. In Antalya staat trouwens meer op het spel dan de Europese titels. Het Belgische team moet er ook een plaats voor het WK in Antwerpen afdwingen. Daar moet ons land zich dan weer als team kwalificeren voor de Olympische Spelen in Parijs 2024. Mocht dat mislukken, dan kunnen individuele gymnasten zich wel nog plaatsen voor de Spelen. Maar België kwalificeert zich uiteraard het liefst als team, zoals voor de vorige Spelen in Tokio 2021. Toen werd Belgym vijfde in de kwalificaties en achtste in de finale.

