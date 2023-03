Union op vier matchen van Europese finale na zege tegen Union Berlin

Een jaar nadat het met aanstekelijk bewegingsvoetbal het land op stelten had gezet, verovert Union Sint-Gillis het continent. De Brusselaars versloegen Union Berlin met 3-0 en zitten bij de laatste acht in de Europa League.

Roma, Leverkusen, Feye­noord, Manchester United, Juventus en Sevilla ... De mogelijke tegen­standers van Union in de kwartfinales van de Europa League, op 13 en 20 april, doen de Brusselse harten sneller slaan. Union baalde bij de loting voor de 1/8ste finales dat het voor de tweede keer dit seizoen ­tegen Union Berlin moest uit­komen, maar zal later met een ­gelukzalige glimlach terugdenken aan zijn vier ontmoetingen met de Oost-Berlijners in het seizoen 2022-2023.

De rood-witte Traditionsverein ligt Union, bleek ook in het Anderlechtse Lotto Park. De Brusselaars kregen ruimte om te voetballen en de gelegenheid om alle waarden te laten zien waar de ploeg sinds de ­titel in 1B, twee jaar geleden, voor staat. Het Brusselse Union put uit dezelfde lading aanstekelijke ­energie als zijn Duitse naam­genoot en stelt daar nog meer technisch ­vernuft en tactische onvoorspelbaarheid tegenover. Over de vier wedstrijden heen – twee in de poulefase en twee in het knock-out-toernooi – waren de Brusselaars duidelijk de beste van de twee ‘Unions’.

Volkseigen

Typisch aan Union is dat het van ­elke nood weer een deugd maakt. Na de bewogen terugreis uit Berlijn vorige week – waarin de ploeg onverwacht een nacht extra moest blijven – ging het winnen op ­Racing Genk. Een ‘vreemd’ stadion in een Brusselse buurgemeente werd, lange wachtrijen voor de ­aftrap ten spijt, in een mum van tijd ‘volkseigen’ gemaakt. En ook de blessure van aanvaller Yorbe Vertessen was voor de geel-blauwen geen probleem. Het was alleen maar een opportuniteit voor Vertessens vervanger Simon Adingra om zich te onderscheiden. De Ivoriaanse buitenspeler snoepte halfweg de eerste helft de Portugese verdediger Diogo Leite de bal af en bood Teddy Teuma de 1-0 aan.

De voorsprong was gewettigd; Victor Boniface had al na 5 minuten tegen de paal geknald. Een dag nadat zijn landgenoot Gift Orban de Gentse fans in extrase had gebracht, liet de Nigeriaanse spits van Union zien waarom hij tot de meest opwindende spelers van de Jupiler Pro League behoort. Met wiegende heupen en krachtige passen dreef hij de Duitse verdedigers tot wanhoop. Boniface dook in alle hoeken van het terrein op en was aldoor aanspeelbaar. Als een overrompelend eenmansleger zaaide hij bij elke baltoets paniek.

Union Berlin baart opzien in de Bundesliga, maar kwam luciditeit en creativiteit te kort om zijn Belgische tegenstander in de problemen te brengen. De schaarse kansen kwamen voort uit standaard­situaties. De ene keer dat de Surinaamse Nederlander Sheraldo Becker op Anthony Moris kon afgaan, werd hij afgevlagd voor buitenspel.

Vlucht naar Boedapest

De meegereisde Duitse fans waren in betere vorm dan hun land­genoten op het veld. Ze hieven een gevarieerd zangprogramma aan en bleven hun ploeg aanmoedigen. Ook nadat Amani Lazare er 2-0 van had gemaakt.

Dat tweede doelpunt was bijna helemaal op rekening van uitblinker Boniface te schrijven. Eerst maakte hij mee oorlog op het middenveld om de bal afhandig te maken, daarna liep hij dartel de linkerflank af om vervolgens met een serie overstapjes de perfecte assist aan te bieden. Aanjager-dribbelkont-spits: de Nigeriaan was even onweerstaanbaar in alle gedaanten die hij aannam in de Lotto Arena.

Alleen een doelpunt ontbrak en dat kwam er nog bijna toen zijn lob van de lijn werd gekeerd. Uiteindelijk kroop hij opnieuw in de rol van aangever. Boniface speelde Bart Nieuwkoop aan, Lazare scoorde, maar de VAR keurde af. De 3-0 kwam er uiteindelijk toch, via Loïc Lapoussin.

Dit Union mag zonder vrees naar de kwartfinales van de Europa League. De Brusselse aanvals­machine staat op vier wedstrijden van een Europese finale. Die wordt op 31 mei in Boedapest gespeeld. Optimisten kunnen al eens voorzichtig de vluchtprijzen opzoeken.