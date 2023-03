Franse ridderorde voor Belgische musicus

Björn Schmelzer, stichter en artistiek leider van het ensemble Graindelavoix, wordt geridderd door het Franse ministerie van Cultuur. Hij krijgt de titel van Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres. Graindelavoix onderscheidt zich door eigenzinnige interpretaties van oude vocale muziek. Het ensemble treedt geregeld aan op grote Franse podia en was vijf jaar in residentie bij de Fondation Royaumont nabij Parijs. De onderscheiding wordt op 17 maart uitgereikt op de Franse ambassade in Brussel.