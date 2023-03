Vroeg schilderij van David Hockney ontdekt in BBC-programma

In Antiques roadshow, de Britse tegenhanger van Rijker dan je denkt op VTM, werd een onbekend werk van ­David Hockney ontdekt, tot verbazing van de expert van dienst.

Het is niet meteen wat je met David Hockney associeert, het schilderijtje dat werd ontdekt in het BBC-programma Antiques roadshow: ­vale groenen en bruinen in plaats van het heldere turkoois en groen van zijn zwembad- of tuinscènes. Maar een Hockney was het wel ­zeker. Hij is minstens 34.000 euro waard, schat Rupert Maas, de ­expert visuele kunsten van het programma.

Zoals vaker bij Antiques roadshow, was het verhaal nog sterker dan de vondst zelf. De kijker die het doek binnenbracht, had het geërfd van zijn grootvader. Die zag Hockney en een vriend in 1957 uit de trein stappen in het dorpje Trimley St Marty; Hockney was toen 20. ‘Ze vielen op door de doeken en verf die ze meesleepten en doordat ze er zo hongerig uitzagen.’ De grootvader nodigde hen uit voor de lunch en kocht een werk van allebei.

Maas was sceptisch – hij heeft al veel sterke verhalen gehoord. Maar de handtekening bleek echt en ­onderzoek wees uit dat Hockney in 1957 wel degelijk in Suffolk was, op werkreis in de sporen van de schilder Constable.

