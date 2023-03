Zwitserse centrale bank stut Credit Suisse

Het geplaagde Credit Suisse wil tot 50 miljard Zwitserse frank (51 miljard euro) lenen bij de Zwitserse centrale bank. Dat meldde de instelling in de nacht van woensdag op donderdag, met als doel de paniek weg te nemen.

Met de enorme berg extra cash hoopt de geplaagde bank beleggers en rekeninghouders snel ­gerust te kunnen stellen. Ook koopt de bank voor de tweede maal in een half jaar tijd voor miljarden aan eigen obligaties terug. Ceo ­Ulrich Körner spreekt in een persbericht over ‘doortastende maatregelen om de liquiditeit preventief te versterken’. Hij zegt verder dat de bank tegelijk blijft inzetten op een ‘stevige, strategische transformatie’ en benadrukt dat er voldoende financiële buffers zijn. ‘Mijn team en ik zijn vastbesloten snel stappen voorwaarts te zetten om van Credit Suisse een eenvoudigere en meer doelgerichte bank te maken, die de noden van de klanten centraal stelt’, klinkt het.

Na het sluiten van de beurzen woensdagavond kondigde de ­centrale bank van Zwitserland al aan dat ze bereid was Credit Suisse ‘indien nodig’ financiële steun te geven. Op dat aanbod is de bank dus vliegensvlug ingegaan.

De aankondiging had in ieder geval een geruststellend effect op de belegger. Het aandeel van Credit Suisse steeg donderdag met 19 procent. Ook de Bel20 kleurde groen.

