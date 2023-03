Bondscoach Tedesco maakt eerste selectie bekend

Vandaag vrijdag maakt de nieuwe bondscoach, Domenico Tedesco, zijn selectie bekend voor het EK-voorrondeduel in Zweden op 24 maart.

Kiest Tedesco zoals onder Roberto Martinez een selectie van 30 spelers? Nee, hij zal met moeite 20 spelers oproepen voor het EK-voorrondeduel in Zweden volgende vrijdag en het oefenduel in Duitsland de dinsdag daarop. Anders dan Martinez focust hij alleen op de wedstrijden. De vorige bondscoach haalde er jonge spelers bij ‘om de groep te leren kennen’ en omdat hij dacht dat hij die jongeren voor de toekomst kon gebruiken. De grote selecties maakten het geheel onoverzichtelijk en kostten de bond ook veel geld voor logies. Dat zal worden ingeperkt, net zoals de staf rond de bondscoach is verkleind.

Wat ook zeker is: Eden Hazard (32) , Alderweireld (34) en Mignolet (35) hebben afgehaakt. Hoe zit het met de andere oudere Duivels? ­Tedesco ging praten met Verton­ghen (35), Witsel (34), Courtois (30), Mertens (35), Romelu Lukaku (29), De Bruyne (31) en Alderweireld. Hij trok naar Madrid, Istanbul, Milaan en Manchester om hen persoonlijk mee te delen dat hij nog op hen rekende, maar dat ze geen gegarandeerde basisplaats meer hadden. Tot hiertoe was dat alleen voor Alderweireld een struikelblok, en die stopte. Het is ver van zeker dat Mertens wordt opgeroepen, maar dat ligt aan een blessure.

Van de WK-gangers maken de doelmannen Courtois en Casteels, de verdedigers Vertonghen, Castagne, Debast, Theate en Faes, de middenvelders Witsel, De Bruyne, Onana en Vanaken, de aanvallers Openda, Trossard, Carrasco en Batshuayi voldoende minuten bij hun clubs. Dat zijn alvast vijftien spelers die op een selectie mogen hopen. Lukaku is er ook zeker bij. Sambi Lokonga speelt ook alles sinds zijn uitleenbeurt aan Crystal Palace. De Ketelaere, Origi en Saelemaekers zijn geen vaste waarden bij AC Milan, maar pikken wekelijks wel hun minuten mee. Hetzelfde geldt voor Praet bij Leicester. Anders is het bij Meunier, die zit bij Dortmund op een zijspoor.

Met slechts vijftien WK-gangers die een basisplaats hebben, zijn er nog wat plaatsjes vrij. Zijn de Genk-sleutelfiguren Heynen en Trésor in beeld? Wat met Gent-spits Cuypers en Anderlecht-draaischijf Verschaeren? Maakt Siquet bij Cercle al voldoende indruk? Jongeren die het goed doen in het buitenland zijn de middenvelders Nicolas Raskin (22, Rangers), Roméo Lavia (19, Southampton) en Eliot Matazo (21, Monaco), en de aanvaller Johan Bakayoko (19, PSV).

