Elfde-eeuwse toren zakt in door droogte

In de gemeente Saramon in het uiterste zuiden van Frankrijk is donderdagochtend de Sint-Victortoren ingestort. De elfde-eeuwse vierkante toren leunde tegen de Sint-Pieterskerk van het dorp, die bij het ongeval ook schade opliep.

Eric Balducci, de burgemeester van het dorp, meldde in februari al dat de toren scheuren vertoonde. ‘Onderzoek zal uitwijzen dat de droogte van 2022 zeker een rol heeft gespeeld. Er zijn overal in het dorp grote scheuren ontstaan, vooral in de oude huizen.’ Na zijn alarm waren versterkingswerken beloofd, maar de toren stortte in voor het zover kon komen.