De spectaculaire zege van de BoerBurgerBeweging bij de provinciale verkiezingen maakt opnieuw duidelijk dat de politieke grondstroom in Nederland rechts is.

Politiek Den Haag is nog altijd aan het bekomen van de verkiezingsoverwinning van de BoerBurger­Beweging. Dat de BBB het goed zou doen, was voorspeld, maar dat de zege zo groot zou worden, had ook frontvrouw ...