In Oudenaarde start vrijdag het proces tegen enkele jonge Armeniërs die enorme gokwinsten opstreken door matchfixing in het tennis. Ook enkele Belgische ex-tennissers staan terecht.

Twee jonge Armeniërs, Artur Y. (toen 31) en Lendrush H. (toen 31), klopten in 2015 aan bij de Kansspelcommissie in Brussel. De twee notoire gokkers, die al geruime tijd in ons land woonden, waren boos ...