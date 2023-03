Scholz uit kritiek op Israëlische regering

Het bezoek van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu aan Berlijn bood kanselier Scholz de gelegenheid om zijn bezorgdheid over de juridische hervormingen in Israël te uiten.

Nadat de Duitse kanselier Olaf Scholz (SPD) had verkondigd dat zijn land Israël altijd zou steunen, zei hij tijdens de persconferentie met premier Benjamin Netanyahu dat de uitbouw van de nederzettingen moest stoppen en dat hij bezorgd is over de geplande hervormingen in het rechtssysteem.

Het bezoek van Netanyahu was een delicate evenwichtsoefening voor Scholz. Zijn regering wil tonen dat ze, mede gezien haar historische verantwoordelijkheid in de Holocaust, Israël steunt. Tegelijk wilde Scholz kritiek uiten op het beleid van de huidige rechtse nationalistische regering in Israël. Die wil het juridische stelsel zo hertekenen dat het parlement de beslissingen van het Hooggerechtshof kan overrulen. Daarmee kan premier Netanyahu vermijden dat hij gestraft wordt voor oude corruptiezaken.

Antisemitisme

Als Duits politicus blijft het moeilijk om kritiek te geven op Israël. Het gevaar om van antisemitisme beschuldigd te worden, is groot. Kritiek op de Israëlische regering is voor velen gelijk aan kritiek op de Joden. Maar toch sprak Scholz klare taal. Hij kon rekenen op steun van de Joodse gemeenschap in Duitsland. De voorzitter van de Centrale Joodse Raad in Duitsland, Josef Schuster, had al gewaarschuwd dat de ‘ontmanteling van de democratische structuren niet zal worden aanvaard door de Joodse gemeenschap buiten Israël’.

Er waren zelfs stemmen die vonden dat Scholz het bezoek van Netanyahu had moeten afgelasten. Vanuit Israël hadden zo’n duizend kunstenaars en intellectuelen, onder wie de bekende auteur David Grossman, dat in een open brief aan de kanselier gevraagd. In Duitsland zei de directeur van het educatief centrum Anne Frank in Frankfurt, Meron Mendel, dat hij vreesde dat dit bezoek aantoonde dat de Israëlische regering op internationale erkenning kon rekenen. Netanyahu komt in Duitsland onder meer praten over zijn bezorgdheid over Iran. Maar hij wil met dit bezoek vooral in eigen land tonen dat hij een internationaal gerespecteerd staatsman is. In Israël zijn er zware protesten tegen zijn regering.

De woordvoerder van Scholz verklaarde dat er geen reden was om het ‘kennismakingsbezoek van een bevriend land’ te annuleren. Normaal had Netanyahu woensdagavond in Berlijn moeten landen, maar hij moest om binnenlandse redenen zijn vertrek kort uitstellen. Na zijn aankomst vanochtend, bezochten Netanyahu en Scholz Gleis 17, de spoorlijn waarlangs meer dan 50.000 Joden tussen 1941 en 1945 naar concentratiekampen werden gedeporteerd. Eerder was Netanyahu bij de Italiaanse premier Giorgia Meloni op bezoek. Na Berlijn reist hij verder naar Londen.

Lees ook