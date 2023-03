Kan CD&V zich optrekken aan succes Nederlandse BoerBurgerBeweging?

Nederland beleefde woensdag een politieke aardverschuiving. De partij BoerBurgerBeweging werd vanuit het niets de grootste partij in de Eerste Kamer. BBB neemt het radicaal op voor het platteland, en werd groot door het ongenoegen over het stikstofbeleid in Den Haag.





Wat betekent deze uitslag voor de regering van Mark Rutte? En wat leren CD&V en Vlaams Belang uit het succes van de BBB? We praten erover met Dominique Minten die de Nederlandse politiek volgt en met chef Wetstraat Jan-Frederik Abbeloos.

VOLG DS VANDAAG OP:

Voor de beste luisterervaring en meer podcasts:download gratis onze podcast-app.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?podcast@standaard.be

CREDITS Journalist Dominique Minten en Jan-Frederik Abbeloos| Presentatie Alexander Lippeveld | Redactie Sophie Faict en Yves Delepeleire| Eindredactie Alexander Lippeveld| Audioproductie en Muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere

OVER DEZE PODCAST In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.