De nieuwsfeiten van de dag

1Nederlandse ‘boerenpartij’ slaat iedereen met verstomming bij provinciale verkiezingen

Caroline van der Plas. EPA-EFE

De verkiezingsoverwinning van de BoerBurgerBeweging (BBB) is veel groter dan de opiniepeilers hadden voorspeld. In negen van de twaalf provincies is het al zeker de winnaar, in zowat alle andere provincies ligt de partij op kop. ‘Dit is echt niet normaal’, reageerde BBB-leidster Caroline van der Plas. Ze kan hopen op 16 van de 75 zetels. De regerende partijen houden volgens prognoses maar 23 zetels meer over in de Eerste Kamer, wat beleid voeren nog moeilijker maakt.

2 Franse regering omzeilt parlement om pensioenhervorming door te drukken

Premier Elisabeth Borne heeft het artikel 49.3 van de Franse Grondwet geactiveerd om de pensioenhervorming goed te keuren. Via dat artikel kan de regering de wet zonder discussie doordrukken. Een absolute meerderheid is dan niet meer nodig in de Assemblée Nationale, waardoor president Macron niet meer op zoek moet naar stemmen bij andere partijen, iets wat erg moeizaam verloopt.

3 Proces-Reuzegom

Veel spijtbetuigingen vandaag op het proces over de dood van Sanda Dia. Beklaagde ‘Rafiki’ was een goede vriend van Sanda en zei dat hij zich heel schuldig voelde voor het toegebrachte leed. Tegelijk nam hij het op voor de andere beklaagden en hun ouders: ‘Zij zijn geen monsters.’ Daarna kreeg ‘Pronker’ het woord. ‘Ik sta hier met diepe schaamte. Mijn oprechte, oprechte excuses. Of Sanda alleen was? Neen. In het ziekenhuis hebben we geen moment meer van zijn zijde geweken.’

4 Lagere energieprijzen en inflatie zorgen voor meevaller van 6 miljard euro

De begrotingen van alle Belgische overheden samen gaan dit jaar 27,4 miljard euro in het rood, dat is ruim zes miljard euro minder dan gedacht in oktober. De cijfers komen uit het jongste rapport van het Monitoringcomité. Dat is een groep topambtenaren die de begrotingscijfers tegen het licht houdt. Hun rapport geldt als de officiële start voor de federale begrotingscontrole. En die cijfers zijn – toch voor dit jaar – een stuk beter dan verwacht. Al oogt de toekomst wel nog steeds somber, met een tekort van meer dan 41 miljard in 2028.

5 Arenberg

Patrick De Roo

Vier diverse en hedendaagse foto’s in de trappenhal van de Arenbergschouwburg moeten verdwijnen, een beslissing van Antwerps schepen voor Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA). Ze worden vervangen door de klassieke schilderijen die er aanvankelijk hingen. Tegenstanders vonden de foto’s niet passen in de statige trappenhal. Maar bij de schouwburg is men allesbehalve opgezet met de beslissing. Directeur Milan Rutten nam om die reden ontslag.

6 Zwitserse centrale bank stut Credit Suisse met 51 miljard

Het geplaagde Credit Suisse wil tot 50 miljard Zwitserse frank (51 miljard euro) lenen bij de Zwitserse centrale bank. Dat meldde de instelling woensdagnacht, met als doel de paniek weg te nemen. Credit Suisse stapelde woensdag de verliezen op, nadat de grootste aandeelhouder zijn vertrouwen had opgezegd. Credit Suisse wordt al langer geplaagd door wanbeheer en schandalen, en wordt gezien als de zwakste schakel in het Europese bankenlandschap.

7 ‘Zorgen om nucleaire veiligheid’ nadat 2,5 ton uranium is verdwenen in Libië

IAEA-topman Rafael Grossi. AFP

Inspecteurs van het Internationale Atoomenergieagentschap (IAEA) hebben tijdens een bezoek aan een site in Libië vastgesteld dat tien containers met ongeveer 2,5 ton uranium niet te vinden waren op de plaats waar ze volgens de autoriteiten moesten staan. Het is niet duidelijk hoe lang het uranium er al verdwenen is. Het Atoomagentschap zal bijkomend onderzoek voeren. ‘Niet weten waar dat nucleair materiaal zich nu bevindt, kan een radioactief risico vormen en maakt ons bezorgd over de nucleaire veiligheid’, klinkt het.

8 Polen levert gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne ‘in komende dagen’

Polen zal als eerste Oekraïense bondgenoot gevechtsvliegtuigen overdragen aan Oekraïne. Het gaat om MiG-29’s die de Polen in de jaren negentig overnamen van de voormalige Oost-Duitse luchtmacht. ‘De komende dagen al dragen we vier werkende vliegtuigen over aan Oekraïne’, verklaart de Poolse president Andrzej Duda. ‘De rest zijn we aan het voorbereiden.’ Hoeveel MiG’s de Polen in totaal zullen leveren, is nog niet duidelijk. Polen profileert zich al langer als voorstander van meer hulp voor Oekraïne.

9 Levensverwachting in Europese Unie voor tweede jaar op rij gedaald

Als gevolg van de coronapandemie is de gemiddelde levensverwachting van de Europeanen voor het tweede jaar op rij gedaald. Dat blijkt uit Eurostat-cijfers voor 2021. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw stijgt de levensverwachting elk decennium met zo’n twee jaar. Maar 2020 bracht daar verandering in: de gemiddelde levensverwachting in de EU daalde toen van 81,3 naar 80,4 jaar (-0,9). Een jaar later, in 2021, lag die nog lager op 80,1 jaar (-0,3). In België was er na 2020 geen nieuwe daling meer, en keerde dat cijfer een jaar later alweer terug naar het niveau van 2019. De levensverwachting bedroeg in 2021 weer 82,1 jaar.

10 Gianni Infantino blijft Fifa-voorzitter tot 2027

REUTERS

Gianni Infantino is in de Rwandese hoofdstad Kigali herkozen als voorzitter van de Wereldvoetbalbond Fifa. De 52-jarige Zwitser had geen tegenkandidaat en daarom vond de Fifa het niet nodig om de bonden te laten stemmen. De niet onbesproken Infantino kreeg een groot applaus. Hij werd voor de tweede keer herkozen en blijft minstens tot 2027 aan het hoofd van de voetbalbond staan. ‘Ik hou van jullie allemaal, vooral vandaag natuurlijk’, toonde hij zich dankbaar.

11 Belg moet opgeven in ‘hallucinante’ Barkley Marathons

Thomas Van Woensel uit Heist-op-den-Berg heeft de Barkley Marathons niet uitgelopen. Dat is allerminst een schande, want in de ‘meest geschifte loopwedstrijd ter wereld’ is finishen een uitzondering. De marathon bestaat uit 5 lussen van 32 kilometer. Tijdens de tweede lus botste de tandarts op zijn limieten. Van Woensel was toen al vijftien uur en 55 kilometer onderweg. De andere Belg, Gentenaar Karel Sabbe, is nog steeds in de running bij zijn derde deelname.