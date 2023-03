Franse regering omzeilt parlement om pensioenhervorming door te drukken

Premier Elisabeth Borne heeft het artikel 49.3 van de Franse Grondwet geactiveerd om de pensioenhervorming goed te keuren. Via dat artikel kan de regering de wet zonder discussie doordrukken.

Na een goedkeuring in de Senaat deze ochtend, was het in de namiddag aan de Franse volksvertegenwoordigers van het Assemblée Nationale om te stemmen over de pensioenhervorming van president Macron. Die heeft in dat Assemblée geen absolute meerderheid en moest dus op zoek gaan naar stemmen bij andere partijen. Daarvoor werd vooral gekeken naar de conservatieve Les Républicains.

Ondanks het lobbywerk van de voltallige regering die tot op het laatste moment heeft geprobeerd om twijfelende Républicains over de streep te trekken, bleef de uitkomst onzeker. Premier Borne zag daarom soelaas in artikel 49.3 van de grondwet: daarbij werd die moeizame meerderheid onnodig.

Hogere pensioenleeftijd

Hoewel president Emmanuel Macron eerder deze week beweerde ‘een solide meerderheid’ te hebben in om zijn wetsvoorstel, waarvan de vlaggenschipmaatregel de verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar is, aan te nemen, blijkt die nu toch niet solide genoeg te zijn om de parlementsleden te laten stemmen.

Nog voordat premier Borne de maatregel officieel neerlegde in het Assemblée werd al duidelijk dat de vakbonden zullen doorgaan met hun acties, die sinds januari honderdduizenden mensen de straat opbrengen uit protest tegen de hervorming. De kans dat oppositiepartijen moties van censuur indienen, waarmee ze kunnen proberen de regering ten val te brengen, is groot. Tot nu berokkenden die moties de regering (die het artikel al verschillende keren heeft ingezet) niet veel schade, omdat linkse en rechtse partijen in het parlement elkaars motie niet steunden. Experts sluiten niet uit dat ze in deze uiterst gevoelige kwestie de krachten wel bundelen.

