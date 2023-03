Dikke Nordin wraakt opnieuw rechters in drugsdossier

De advocaten van Dikke Nordin hebben een nieuw verzoek tot wraking ingediend tegen twee rechters die moesten oordelen over een groot drugsdossier waarin Nordin E.H. terechtstaat. Aanleiding voor het wrakingsverzoek is het bestaan van een convenant tussen het parket en de rechtbank.

In het dossier dat donderdag opnieuw op een inleidingszitting stond in Antwerpen, staat de 35-jarige Nordin E.H., alias Dikke Nordin, samen met 28 andere beklaagden terecht voor een reeks uithalingen van partijen cocaïne uit de haven van Antwerpen. Frank ‘De Tank’ V. zou de uithalingen gecoördineerd hebben en zou in opdracht van Dikke Nordin en Ermir ‘Cinco’ N. gewerkt hebben. De feiten dateren al van 2015 en 2016. In 2017 werd een groot deel van de verdachten opgepakt bij een grote politieactie.

Zes jaar later ziet het er niet naar uit dat er snel een vonnis in de zaak zal zijn. Nadat het dossier eerder al maanden stillag door een (afgewezen) wrakingsverzoek van Dikke Nordin, is donderdag een nieuw verzoek tot wraking van de rechtbank ingediend.

Het zijn opnieuw de advocaten van Dikke Nordin, meesters Hans Rieder en Louis De Groote, die vinden dat de rechters van de AC8-kamer niet over het dossier kunnen oordelen. De advocaten stootten op een convenant – een verdrag – dat in 2008 werd afgesloten tussen de toenmalige Antwerpse procureur des Konings en de toenmalige voorzitter van de rechtbank. In het convenant wordt de bedeling van dossiers aan bepaalde kamers van de rechtbank besproken. De advocaten zijn daarnaast niet te spreken over het feit dat het parket in het verdrag de rechtbank zegt hoe een bepaald artikel uit het strafwetboek te interpreteren.

Volgens de verdediging van Dikke Nordin is dat onwettig en betekent het ook een inbreuk op de rechten van verdediging. Door de verschillende dossiers tegen hun cliënt te spreiden over verschillende kamers van de rechtbank, wil het parket volgens de advocaten zorgen dat Dikke Nordin zwaarder gestraft wordt dan wanneer hij in één zaak voor al de hem ten laste gelegde feiten zou worden vervolgd.

Nordin wordt gezien als een van de absolute kopstukken in het internationale drugsmilieu, hij duikt veelvuldig op in onderzoeken die voortkomen uit de kraak van Sky ECC.

In het huidige dossier werd (voor de eerste wraking) al vijftien jaar cel gevorderd tegen Nordin. In twee andere dossiers riskeert de naar Dubai uitgeweken Antwerpenaar twaalf en veertien jaar gevangenis.

Eerdere verzoeken afgewezen

De advocaten vinden het ‘hallucinant’ dat er een convenant bestaat tussen parket en rechtbank. ‘Het bedelen van dossiers aan kamers van de rechtbank mag enkel door de voorzitter van de rechtbank gedaan worden, niet door het parket en ook niet in overleg’, stellen ze. Ze zeggen ook een klacht te hebben ingediend bij de Hoge Raad voor de Justitie, het orgaan dat de werking van de rechterlijke orde moet onderzoeken.

De twee rechters van de AC8-kamer waartegen donderdag het wrakingsverzoek ingediend werd, moeten nu beslissen of ze zich al dan niet terugtrekken. Doen ze dat niet dan wordt het verzoek behandeld door de wrakingskamer van het hof van beroep. De eerdere wrakingsverzoeken die Dikke Nordin indiende, werden door het hof afgewezen.

