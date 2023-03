Bits&Atomen: AI is zelfs nuttig om leven op Mars te zoeken

Samsung is betrapt op het trukeren van foto’s die je met je smartphone van de maan neemt. Waarom doen ze dat? En wordt er wel vaker getrukeerd? Verder hebben we het over de zoektocht naar leven op Mars die met AI vergemakkelijkt wordt, over hoe je nu het best het internet afspeurt met ChatGPT en over koffieplantages die moeten verhuizen door de opwarming van het klimaat.