Letteren: wint Emy Koopmans obsessie de Boon?

Wie wint de tweede editie van de Boon, de Vlaamse literatuurprijs? In deze podcast stellen we u wekelijks op vrijdag de vijf genomineerden voor. Deze aflevering gaat over ‘Tekenen van het universum - verslag van een obsessie’ door Emy Koopman. Koopman schrijft over een emotionele affaire die steeds verder ontspoort.





Maar dit boek gaat dieper dan een verhaal over een onmogelijke liefde. Dit is een boek over hoe we onszelf kunnen verliezen in romantische relaties, over hoe grenzen overschreden worden en over hoe we die laten overschrijden.

Bij de Boon 2023 hoort ook een publieksprijs.

