De frontvrouw van de Nederlandse BoerBurgerBeweging (BBB) verbindt plattelanders én ontevreden stedelingen. Aanhangers loven haar oprechtheid, critici noemen haar een ‘namaakboerin met slimme marketing’.

‘What the fuck is hier gebeurd?’ Caroline van der Plas leek woensdag, op de avond van de Provinciale Statenverkiezingen, overdonderd door het resultaat van haar BoerBurgerBeweging. De eind 2019 opgerichte ...