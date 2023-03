Boven de Zwarte Zee is dinsdag een Russisch gevechtsvliegtuig tegen een Amerikaanse Reaper-drone gevlogen. Het Amerikaanse leger heeft nu beelden vrijgegeven van het incident.

‘Een schaamteloze schending van het internationaal recht.’ Zo noemde Washington de ‘botsing’ tussen een Russisch gevechtsvliegtuig en een Amerikaanse ­Reaper-drone dinsdag boven de Zwarte Zee. Twee Russische SU-27’s hadden het onbemande vliegtuig met hun ‘gevaarlijke en onprofessionele’ vlieggedrag doen neerstorten in het internationale luchtruim, zei Washington. Nadat ze ‘op roekeloze wijze’ rond het toestel hadden gevlogen en er brandstof op hadden geloosd, kwam het tot een botsing. Rusland ontkent dat er contact was tussen de toestellen. Het land hekelt de Amerikaanse aanwezigheid in de buurt van de Krim al jaren. ‘Die vlucht was een provocatie’, zei de Russische ambassadeur in de VS.

Toch wilden het Witte Huis en het Kremlin de zaak niet opblazen. ‘We willen geen enkele confrontatie tussen de VS en Rusland’, zei de Russische ambassadeur. Volgens Mark Milley, de topman van het Amerikaans leger, zijn er geen aanwijzingen dat de botsing intentioneel was. ‘Hun roekeloze gedrag is dat wel.’ Om de gemoederen te bedaren, kwam het zelfs tot een zeldzaam telefoon­gesprek tussen de twee ministers van Defensie. Wat die twee tegen elkaar zeiden, werd niet bekend­gemaakt.

Het incident zou de eerste botsing zijn tussen een Russisch vliegtuig en een Navo-vliegtuig sinds het midden van de Koude Oorlog, weet persbureau AP.

