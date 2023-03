Zwitserse centrale bank stut Credit Suisse met 51 miljard

Het geplaagde Credit Suisse wil tot 50 miljard Zwitserse frank (51 miljard euro) lenen bij de Zwitserse centrale bank. Dat meldde de instelling woensdagnacht, met als doel de paniek weg te nemen.

Met een enorme berg extra cash hoopt de geplaagde bank beleggers en rekeninghouders snel gerust te kunnen stellen. Ook koopt de bank voor de tweede maal in een half jaar tijd voor miljarden aan eigen obligaties terug. Ceo Ulrich Körner spreekt in een persbericht over ‘doortastende maatregelen om de liquiditeit preventief te versterken’. Hij zegt verder dat de bank tegelijk blijft inzetten op een ‘stevige, strategische transformatie’ en benadrukt dat er voldoende financiële buffers zijn. ‘Mijn team en ik zijn vastbesloten snel stappen voorwaarts te zetten om van Credit Suisse een eenvoudigere en meer gerichte bank te maken, die de noden van de klanten centraal stelt’, klinkt het.

Na het sluiten van de beurzen woensdagavond kondigde de centrale bank van Zwitserland aan dat ze bereid was Credit Suisse ‘indien nodig’ financiële steun te geven. Op dat aanbod is de bank dus vliegensvlug ingegaan.

De aankondiging had in ieder geval al een geruststellend effect op de belegger. De Europese beurzen openden donderdagochtend eensgezind in het groen. Ook in Azië, waar de zware klappen voor de bankwaarden op Europese en Amerikaanse beurzen eerst nog luid nazinderden, liepen de verliezen al gauw terug.

Laagste koers ooit

Credit Suisse stapelde woensdag de verliezen op. Voor het aandeel werd geschorst, was de waarde ervan meer dan 20 procent naar beneden getuimeld. Het eindigde zo op zijn laagste koers ooit.

De directe aanleiding voor die paniek was een uitspraak eerder die dag van Ammar Al Khudairy, de topman van de Saudi National Bank die 9,9 procent van Credit Suisse bezit. Op een vraag van Bloomberg TV of zijn bank bereid zou zijn om bij te dragen aan een eventuele kapitaalverhoging, antwoordde hij: ‘Absoluut niet, en dat om veel redenen. De meest eenvoudige is regulatoir en statutair.’ Op de achtergrond speelt echter dat Credit Suisse al langer geplaagd wordt door wanbeheer en schandalen.

Een dag later noemde Al Khudairy die forse koersdaling ‘volledig ongegrond’. ‘Als je kijkt naar de data die de Zwitserse centrale bank gisteren bekendmaakte, alle ratio’s bij de bank, dan blijkt dat die helemaal gezond is. Alles gaat eigenlijk goed’, zei Al Khudairy in een interview met de Amerikaanse zakennieuwszender CNBC. Hij zei dat Credit Suisse geen extra cash hoeft te zoeken buiten de centrale bank van Zwitserland. ‘Markten zijn grillig en zoeken naar verhalen of dingen die hun zorgen bevestigen.’

‘Onzekerheid blijft’

Toch zijn marktanalisten het eens dat Credit Suisse nog voor een moeilijke periode van broodnodige hervormingen staat. ‘De status quo is geen optie’, zeggen analisten van de Amerikaanse investeringsbank JPMorgan. ‘Enkel de financiële noodhulp van de Zwitserse centrale bank zal niet volstaan om investeerders gerust te stellen.’

Dat benadrukt ook Frank Vranken, de hoofdstrateeg van de Luxemburgse private bank Edmond de Rothschild, in zijn dagelijkse nieuwsbrief. ‘Zoals altijd wanneer financiële autoriteiten een bank te hulp schieten, zal die ook offers moeten maken. Credit Suisse heeft drie kernactiviteiten: zijn binnenlandse Zwitserse activiteiten, het beheer van zijn activa en zijn afdeling vermogensbeheer. Mogelijk zal het al de rest moeten afstoten. De vraag is echter of dat zal lukken in het huidige investeringsklimaat. En zullen klanten niet massaal afhaken? En hoe zit het met al de andere banken die talloze derivatencontracten met Credit Suisse hebben? Er blijft voorlopig dus veel onzekerheid bestaan.’

