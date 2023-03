Zon laat zich zien

Vooral in het noorden van het land begint de dag nog zwaarbewolkt met mogelijk nog een spat regen, terwijl het elders al zonnig is met sluierbewolking.

Het KMI verwacht dat in de loop van de ochtend de lagere bewolking ook in het noorden zal verdwijnen.

In de namiddag blijft het zonnig, al neemt de bewolking tegen het eind van de middag aan de Kust en in het noordwesten opnieuw toe. De maxima liggen tussen 6 graden op de Hoge Venen en 12 tot 14 graden elders. De wind waait matig uit het zuiden.

‘s Avonds is het zonnig en vrij zacht met enkel sluierbewolking, en ook ‘s nachts blijft het nog droog. De minima schommelen dan tussen 4 en 8 graden.

Vrijdag begint nog droog met veel hoge bewolking. In het westen van het land is de bewolking dikker terwijl in het oosten er aanvankelijk nog kans is op een beetje zonneschijn. In de loop van de voormiddag valt er regen of enkele buien in het westen en ook deels in het centrum.

In de loop van de namiddag zijn er ook over het oosten enkele buien. ‘s Avonds verschijnen er in het westen brede opklaringen. Het wordt vrij zacht met maxima tussen 11 en 13 graden op de hoogte van de Ardennen en 15 of 16 graden elders. In de Kempen kan het plaatselijk 17 graden worden.