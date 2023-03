Chinese zakenman Guo Wengui opgepakt in New York

De Chinese zakenman Guo Wengui is woensdag (lokale tijd) opgepakt in New York op verdenking van megafraude. De 52-jarige Wengui, die eigenlijk Ho Wan Kwok heet maar ook de naam Miles Guo gebruikt, woont al jaren in zelf-verkozen ballingschap in de Verenigde Staten.

De federale politiedienst FBI pikte hem op in zijn luxeappartement in Manhattan, waar enkele uren later brand uitbrak.

Wengui vluchtte in 2015 uit China omdat hij er dreigde vervolgd te worden en vestigde zich in New York. Daar liep hij in de kijker door zijn banden met Steve Bannon, een vroegere adviseur van ex-president Donald Trump. Guo en Bannon begonnen een lobby tegen de Chinese Communistische Partij. In 2020 werd Bannon opgepakt op een jacht van Guo, in een fraudezaak rond de bouw van een muur aan de Amerikaans-Mexicaanse grens.

Nu is Guo Wengui dus zelf opgepakt in een fraude-onderzoek. De Chinese zakenman zou bij zijn online volgers geld hebben geronseld voor investeringen, maar het geld zelf gebruikt hebben om een luxeleven te leiden. De politie nam al 634 miljoen dollar in beslag op 21 verschillende bankrekeningen, net als een Lamborghini.

Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van de brand die uitbrak in de woning van de zakenman na zijn arrestatie.

