Wie wordt het duurst: de Guarneri of de Stradivarius?

In het New Yorkse veilinghuis Tarisio, gespecialiseerd in oude instrumenten, wordt op 16 maart een viool geveild uit 1731 van Guarneri del Gesù (1698-1744), een vioolbouwer uit Cremona en een van de grote rivalen van Stradivarius. Dat meldt Le Figaro. Guarneri is bij het grote publiek minder bekend dan zijn concurrent, maar is erg geliefd bij muzikanten en verzamelaars. Het instrument, ‘Baltic’ genaamd, komt uit de nalatenschap van de Chinese zakenman Sau-Wing Lam, een fervent amateurviolist en verzamelaar van oude instrumenten. Er is een startschatting van 10 miljoen dollar vastgelegd (9.488.100 euro), maar volgens experts kan het instrument een recordprijs halen en zelfs een duurder prijskaartje krijgen dan de beroemde Stradivarius ­‘Lady Blunt’, die in 2011 werd verkocht voor 15,9 miljoen dollar (ruim 15 miljoen euro).