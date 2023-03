Ontroerend Goed wordt huisartiest bij NTGent

Het Gentse gezelschap rond regisseur Alexander Devriendt en schrijver ­Angelo Tijssens vindt de ­komende vijf jaar onderdak bij NTGent. Concreet zullen al hun voorstellingen er hun Belgische première beleven. De samenwerking wordt tijdens de Gentse Feesten deze zomer afgetrapt met de herneming van de succesvoorstellingen Are we not drawn onward to new era en The smile off your face. Ook artistiek leider Milo Rau, die vanaf juni NTGent ­inruilt voor de Wiener Fest­wochen, blijft huisartiest. (cds)