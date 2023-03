109 gevaarlijke punten krijgen trajectcontrole

Er komen de volgende maanden tientallen trajectcontroles bij langs Vlaamse wegen. Het gaat om 109 nieuwe locaties, waar al dan niet in beide richtingen zal worden geflitst. Met de nieuwe lading trajectcontroles bijgerekend, zal straks in Vlaanderen op meer dan 300 locaties aan traject­controle worden gedaan. Die locaties zijn gekozen op basis­ van hun ongevalsrisico.

Het merendeel van de bij­komende trajectcontroles (27 stuks) komt in West-Vlaanderen. Oost-Vlaanderen krijgt er 23 trajectcontroles bij, Limburg­ 22, Vlaams-Brabant en Antwerpen elk zo’n 20.

Wanneer de 109 bijkomende trajectcontroles er effectief staan – zo’n 80 van de nieuwe installaties flitsen in beide rijrichtingen, een twintigtal in één rijrichting – moet nog blijken. De vraag is of de politie de bijkomende trajectcontroles straks ook meteen in gebruik zal ­nemen. De politie – en dan specifiek de gewestelijke verwerkingscentra van de federale politie – heeft nu al te weinig personeel om de verkeersboetes te verwerken die de trajectcontroles opleveren. (wer)