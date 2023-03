Roeselare schrijft Belgische volleybalgeschiedenis met plek in de finale van de CEV Cup

Roeselare heeft zich voor de finale van de CEV Cup geplaatst. De Belgische kampioen leed wel een 3-0 nederlaag (25-17, 25-19, 25-21) bij het Italiaanse Piacenza, maar trok vervolgens in een golden set met 12-15 aan het langste eind. De heenwedstrijd had Roeselare vorige week met 3-0 gewonnen.

In de finale treft Roeselare het Poolse Belchatow of het Italiaanse Modena. De Italianen wonnen de heenmatch met 3-1. Het wordt de vierde Europese finale voor de West-Vlaamse club. In 2002 won het de CEV Cup (toen Top Teams Cup), in 1998 en 1999 verloor het de finale van de Challenge Cup.